Ouders overleden Ximena (19) doen aangifte tegen psychologe

550 miljoen euro hulpgeld Sint-Maar­ten is nog nauwelijks besteed

13:13 Van de 550 miljoen euro aan hulpgeld voor de wederopbouw van het door een orkaan getroffen Sint-Maarten is nog nauwelijks geld daadwerkelijk besteed. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een onderzoeksrapport over de Nederlandse bijdrage bij de wederopbouw van Sint-Maarten.