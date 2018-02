Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een proef doen, waarin leerplichtambtenaren de bevoegdheid krijgen om ouders te beboeten als ze hun kind ongeoorloofd van school houden. Nu zijn er jaarlijks ruim 6.000 meldingen van luxe verzuim; ouders die hun kind zonder goede reden een dag eerder van school houden, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. Duizenden van die processen-verbaal belanden bij de rechtbank. Kostbaar en tijdrovend, vinden OM en leerplichtvereniging Ingrado, dus leerplichtambtenaren moeten zelf kunnen handhaven.

Ouders willen meer zelf kunnen bepalen wanneer ze hun kind van school houden, bijvoorbeeld voor vakantie.

Ouderwets

Maar ouders zijn het daar niet mee eens. Zij vinden het hele vakantierooster van scholen ouderwets. ,,De leerplichtwet is uit 1969 en gaat uit van één werkende ouder. Dat is niet meer van deze tijd,'' reageert Hank Prinsen uit Wanneperveen.



Zelf heeft hij zich regelmatig in allerlei bochten gewrongen om zijn kinderen een dag voor de voorjaarsvakantie mee op wintersport te kunnen nemen 'en niet in Zuid-Duitsland in 80 kilometer file te staan'. Een zieke dochter - 'ik loog niet, want ze spuugde al bij Frankfurt de auto onder' - en een zoon die naar de orthodontist moest, veel smoesjes zijn voorbij gekomen.

Quote De leerplichtwet is uit 1969 en gaat uit van één werkende ouder. Dat is niet meer van deze tijd Hank Prinsen, ouder

Wat deze vader betreft zouden die smoesjes helemaal niet nodig hoeven zijn. Prinsen: ,,Ik ging vroeger ook buiten de vakanties met mijn ouders weg en kreeg gewoon wat huiswerk mee. Verzin iets om het hele systeem te vernieuwen.''

Smoesjes

Iris Munten, moeder van een 5-jarige dochter, oppert het idee om alle kinderen vier snipperdagen per schooljaar te geven. Niet alleen om vroeger op vakantie te kunnen, maar ook voor een dagje pretpark of bruiloft. ,,Dan is iedereen blij. Ouders hoeven geen smoesjes meer te verzinnen en de school zal er amper wat van merken,'' vindt ze.

Het plan kan rekenen op steun van andere ouders, zo blijkt uit reacties op de Facebookpagina van AD.nl. Ouderorganisatie Ouders & Onderwijs opperde eerder al een soortgelijk idee. ,,Wij vinden dat de tweede week van de meivakantie aan de ouders moet worden gegeven,'' aldus projectleider Marieke Boon. Voormalig staatssecretaris Sander Dekker heeft die tweede week 'teruggegeven' aan scholen. Die mogen nu zelf bepalen wanneer ze de kinderen vrij geven.

Quote Wij vinden dat de tweede week van de meivakantie aan de ouders moet worden gegeven Marieke Boon, projectleider Ouders & Onderwijs

Met de roep van Ouders & Onderwijs om die vijf dagen aan ouders te geven is niets gedaan. Boon: ,,Scholen zeggen dat dat lastig is. Maar ja, studiedagen kunnen ook gepland worden, dus dat is geen argument. Natuurlijk moeten ouders de vrije dag in overleg met de school plannen. Als er bijvoorbeeld een citotoets is, moet een school ook nee kunnen zeggen.''

Experiment

Op diverse basisscholen loopt al enkele jaren een experiment met vrije lesroosters. Daar hebben kinderen slechts twee weken in de zomervakantie en rondom de kerst verplicht vrij en kunnen de ouders de rest van de dagen zelf bepalen. Ook bestaan er varianten waarbij de leerlingen wekelijks twee uur extra naar school gaan, zodat ouders acht compensatiedagen hebben.