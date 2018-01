Ouders schrikken van populaire 'pestapp' Sayat.me

Annelot en haar vriendinnen in 3 vwo vinden het 'allemaal wel meevallen'. ,,Ik vind het vooral leuk als iemand iets schrijft dat oprecht en persoonlijk is. Haatberichten negeer ik. En soms weten we wel uit welke hoek het komt. Dan heb ik mijn vriendinnen om me te steunen. Maar teksten als 'kuthoer' neem ik echt niet serieus. Dan denk ik: dat gaat niet over mij. Het zegt meer over de afzender.''



Mooie woorden, vindt social media-expert Hop, maar zeker niet iedereen staat zo sterk in zijn schoenen. Meisjes zijn heel gevoelig voor commentaar van anderen. ,,En jongens ook hoor, alhoewel ze het vaak niet laten merken. Die zullen misschien zeggen dat het hen koud laat, het is toch niet zo. Kinderen tussen de 10 en 16 zijn allemaal onzeker. Ook al krijg je honderd leuke berichten, die ene nare blijft je bij. Zelfs volwassenen hebben daar nog last van'', aldus Hop.



Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs maakt zich zorgen om de manier waarop sociale media wordt ingezet om te pesten. ,,Vroeger schopte iemand je tas van de bagagedrager van je fiets af, tegenwoordig word je platgebrand op internet. Pesten is veel meer een kwestie van de digitale wereld geworden.''



Hulsen vraagt zich af of ouders zich wel genoeg realiseren wat er omgaat in hun kinderen. ,,Ze weten vaak niet wat ze kunnen doen. Elk kind reageert hier ook anders op. De een zal zijn schouders ophalen over een negatief commentaar terwijl de ander het heel erg vindt. Het is voor ouders vaak heel moeilijk om te wegen hoe zwaar het is.''