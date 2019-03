Ouders van Nicky: ‘Wees een kerel, vertel wat je weet’

Jos Brech voorgeleidJos Brech blijft in de cel. Dat besloot de rechter in Maastricht vanmiddag. Brech bleef ook tijdens deze zitting zwijgen over zijn dna op de kleren en het lichaam van de 11-jarige Nicky Verstappen, die in 1998 dood gevonden werd. Dit tot frustratie van Nicky's ouders.

,,U blijft vastzitten, de ernstige bezwaren en gronden zijn nog steeds aanwezig’’, sprak de rechter aan het eind van de zitting waarin justitie de stand van het onderzoek toelichtte. De familie van Nicky was ook aanwezig, evenals Peter R. de Vries, die hen bijstaat. Volgens De Vries frustreert het de ouders dat Brech nog altijd niets verklaart: ,,Zolang zij geen antwoorden krijgen, en dat duurt al twintig jaar, is het moeilijk en slapen ze slecht. Dus ze zeggen ook: ‘wees een kerel, vertel wat je weet’.” Maar dat deed Brech ook vandaag niet.



Het OM benadrukt dat er zwaarwegende redenen zijn om Brech in de cel te houden: de 21 dna-sporen op het lichaam en de kleding van Nicky, zijn zedenverleden, het vluchtgevaar en het feit dat hij zwijgt over die bewuste augustusdag in 1998. ,,Terwijl de omstandigheden om een verklaring schreeuwen’’, zei de officier van justitie.

Roethof

Brechs advocaat Gerald Roethof pleitte opnieuw voor vrijlating. Zijn cliënt is volgens hem slachtoffer geworden van ‘tunnelvisie’ bij het onderzoeksteam. Hij wijst erop dat er nog meer onbekend dna op Nicky’s kleren is aangetroffen en ondertussen zijn er ‘verschrikkelijk veel scouts’ gehoord door de rechercheurs, zegt Roethof, ook veel familieleden, en collega's van Brech bij het kinderdagverblijf. ,,Er is zelfs in Polen gezocht.’’ Volgens de advocaat zijn er geen andere belastende zaken naar boven gekomen: ,,En er zijn géén negatieve verklaringen.’’ Volgende week gaat Brech voor observatie naar het Pieter Baan Centrum, daar zal zijn geestelijke gesteldheid worden onderzoek.

Bezoek

De officier van justitie wil graag dat de rechters voor een schouw naar de Brunssummerheide gaan om de situatie ter plekke te bekijken. Roethof is daar niet op tegen, ,,al is de vegetatie anders. Grasland van toen, kan nu een bos zijn.’’ Of Brech zelf aanwezig zal zijn bij dat bezoek aan de heide is nog niet duidelijk. Roethof: ,,Dat kan, maar dat hoeft niet.’’ De rechtbank beslist later over een bezoek aan de plaats delict en het natuurgebied.

Op 5 juni is de volgende zitting.

Doodslag en verkrachting

Volledig scherm Jos Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Hij ontkent. © Politie Het Openbaar Ministerie verdenkt Brech van doodslag, verkrachting en ontvoering van Nicky Verstappen, die in augustus 1998 dood gevonden werd op de Brunssummerheide. Brech kwam uiteindelijk als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. De 56-jarige verdachte deed daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent match. Brechs DNA werd gevonden op kleding van de jongen.



Na een internationale klopjacht werd hij in augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona. Brech ontkent iedere betrokkenheid.

Inhoudelijk

Een inhoudelijke behandeling van de zaak volgt pas op zijn vroegst deze zomer. Het NFI werkt op verzoek van het OM nog aan een 3d-visualisatie van de onderbroek van Nicky. Op deze animatie zal te zien zijn hoe het dna van Jos Brech precies op de onderbroek zit. Brechs dna is op maar liefst 21 plekken gevonden, 18 keer op de onderbroek, maar ook op Nicky's pyjamabroek en zijn lichaam. Hoe dat kan, is nog altijd onduidelijk. Brech weigert daarover te spreken. ,,Pas als alles duidelijk is, wil ik daarover verklaren”, klonk het cryptisch toen de rechter in december om uitleg vroeg.

Zwijgen

Volgens Peter R. de Vries wordt het tijd dat Brech gaat praten. ,,Lang zwijgen doet je geen goed”, zei de misdaadverslaggever die de familie Verstappen bijstaat eerder al. ,,Als je heel lang niks zegt, en dan uiteindelijk uit armoede ineens op de proppen komt met een raar verhaal, dan werkt dat tegen je. Dat zag je ook in de zaak-Milica van Doorn.”