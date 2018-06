Ouders vermoorde Ximena willen na 6,5 jaar alsnog schadevergoeding

OM onderzoekt waarom weg Pinkpopdra­ma open was

9:12 Politie en justitie onderzoeken hoe het kan dat de Mensheggerweg in Landgraaf al open was voor het verkeer tijdens de dodelijke aanrijding na Pinkpop, maandagochtend. Daarbij wordt onder meer bekeken of veiligheidsvoorschriften in een vooraf opgesteld draaiboek zijn nageleefd, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in De Limburger.