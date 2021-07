Ouders zijn op vakantie: feestje van dochter loopt uit de hand, politie gebruikt wapenstok

25 jaar Pride Amsterdam Oprichter Gay Pride Amsterdam: ‘Zelf durf ik niet op zo’n blote boot’

22 juli Initiator Siep de Haan is ‘ongelooflijk trots’ dat Pride Amsterdam deze week aan zijn 25ste editie begint, maar maakt zich tegelijk zorgen over de oprukkende homohaat. ,,Ik voel me minder vrij dan 25 jaar geleden.’’