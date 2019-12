Oudste inwoner van Nederland Geertje Kuijntjes (114) overleden

Kuijntjes was sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland. Ze is geboren en getogen in Gorinchem. Sinds haar verjaardagstaart meer dan 100 kaarsjes telde, werd ze jaar op jaar gevraagd naar het geheim van haar ouderdom. ,,Ik heb geen idee!’’, was steevast haar antwoord. Met een knipoog verwees ze naar de wapenspreuk van haar geboortestad Gorinchem: Sterken brengen sterken voort - Fortes creantur fortibus.



Kuijntjes heeft tot 105-jarige leeftijd zelfstandig gewoond. De laatste jaren woonde ze in een Gorcums verzorgingshuis. Haar gezondheid liet de laatste paar jaar te wensen over: in de zomer van 2018 vreesde personeel van de zorginstelling het ergste, maar Kuijntjes krabbelde weer op. Handwerken, een van haar grote hobby’s, zat er daarna niet meer in. Ook omdat haar zicht steeds slechter was geworden, evenals haar gehoor.