Oudste wilde kat van Nederland komt om op ‘dodenweg’ in Zuid-Limburg

Aan het leven van de oudste wilde kat van Nederland is op tragische wijze een einde gekomen. Het dier dat geregistreerd stond als ‘WK2' werd doodgereden op een beruchte provinciale weg bij het Zuid-Limburgse Nijswiller. Volgens de Zoogdiervereniging is het de derde keer in vijf jaar tijd dat op die weg een wilde kat om het leven komt.

WK2 behoorde tot een groep zeldzame hoogbejaarde dieren. De wilde kat (Felis silvestris) was volgens een schatting minimaal 13 jaar oud. ,,Een zeer respectabele leeftijd voor een wilde kat, die in het wild zelden ouder wordt dan 10 jaar’’, aldus de Zoogdiervereniging.

Het dier had een halsbandzender en werd in 2014 en 2015 enkele maanden gevolgd met een gps. Daardoor kon het nu worden geïdentificeerd. Destijds was WK2 een ‘forse kater van ruim 4,5 kilo en een lengte van 59 centimeter’. ,,Bepaald geen schootpoesje, maar een indrukwekkende uit de kluiten gewassen wilde kat. Anno 2023 was WK2 nog steeds zeer indrukwekkend met een vrijwel identiek gewicht.’’

De dode wilde kat werd gevonden op de provinciale weg N281 bij Nijswiller, in de Vijlenerbossen. Op dat 850 meter lange traject worden geregeld wilde katten en boommarters doodgereden. ,,Ondanks dat er een dassenraster met dassentunnel staat, springen of klimmen deze soorten over het raster, waarna ze soms worden aangereden door auto’s.’’

Veilige oversteek

De Zoogdiervereniging hoopt dat er snel een veilige oversteek voor de dieren over de N281 komt. ,,Als dit knelpunt is opgelost kan de wilde kat zich gaan vestigen in andere delen van Nederland, zoals Brabant.’’

De wilde kat is in heel Europa bezig aan een opmars, maar de populatie in Nederland is nog klein en kwetsbaar, schrijven onderzoekers. De eerste wilde kat in Nederland die van Ark Natuurontwikkeling een zender kreeg en gemonitord werd, WK1, is in 2015 eveneens doodgereden bij het Vijlenerbos. Toch leverde de zender waardevolle informatie op over het leefgebied van de wilde katten in Nederland.

De overleden WK2 wordt onderzocht in het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht. Hierna worden de resten opgenomen in de collectie van museum Naturalis in Leiden

Volledig scherm De oudste wilde kat van Nederland, WK 2, nadat die in 2014 een halsbandzender had gekregen. © Zoogdiervereniging

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.