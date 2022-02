Ov-personeel wil van mondmasker af: ‘Te veel Willem Engel-achtige figuren die ons provoceren’

De ergernis over het verplichte dragen van mondkapjes in de trein, bus, tram en metro neemt toe onder het ov-personeel. Reizigers houden zich er matig tot slecht aan, ziet ruim een derde. Met de huidige versoepelingen is de bereidheid bovendien tanende: steeds minder mensen dragen een mondkapje, onderschrijft twee derde van de medewerkers.

Zeven op de tien conducteurs, machinisten en chauffeurs verwacht komende tijd alleen maar meer problemen met de handhaving, nu de meeste coronamaatregelen vanaf vrijdag tot het verleden behoren. Slechts één op de tien ov-werkers denkt dat dit wel losloopt.

Onbegrijpelijk

De onder de vragen achtergelaten reacties spreken boekdelen: ,,Het is totaal onbegrijpelijk dat je straks wel met 500 man de hele avond in een zaal mag feesten en dat je dan in het ov met een veel en veel betere luchtverversing nog een mondkapje op moet,” zegt iemand. En een ander: ,,Waarom niet in winkels, cafés en dergelijke, maar wel in de bus of de trein? Alsof corona zich daar sneller verspreidt...”

Al met al stellen acht op de tien van de medewerkers (78 procent) dat de mondmaskerplicht snel moet verdwijnen. De overheid dient op korte termijn helderheid hierover te verschaffen, meent ruim 86 procent.

Volgens bestuurder Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen bewijzen de uitkomsten dat de mondkapjesplicht niet langer houdbaar is. ,,Als conducteurs of chauffeurs reizigers er op aanspreken, leidt dat tot alleen maar tot ergernis en soms zelfs agressie. Een boa is zelden in de buurt. Het personeel begint er daarom meestal niet over.”

Handhaving is slecht

Dat blijkt ook uit de reacties van het ov-personeel. ,,In het ov zijn teveel Willem Engel-achtige figuren, ze provoceren de hele dag. De handhaving in het ov is slecht.” Een medewerker noemt de verplichte mondmaskers alleen maar gedoe. ,,Vraag je beleefd om een mondkapje krijg je allerlei verhalen. En al doen ze hem dan op, zodra men zit, gaat het mondkapje weer af.”

Weer een personeelslid verwacht gezeur voor de chauffeurs. ,,Dat moet je niet meer willen. Ik ben het beu om al twee jaar politieagent te moeten spelen.” En een ander vreest dat reizigers heel opstandig gaan worden. ,,Je krijgt discussies als: kunt u mij uitleggen waarom carnaval met 499 man op elkaar in de kroeg wel is toegestaan en ik in de trein een mondkapje op moet?”

Advies in plaats van plicht

Eerder stelde NS-topvrouw Marjan Rintel afgelopen najaar ook al in een interview dat de mondkapjesplicht onwerkbaar is. CNV Vakmensen stelt dat de plicht moet worden veranderd in een advies. ,,Dat werkt veel beter, ook voor het personeel zelf. Een deel wil zichzelf graag beschermen met een mondmasker. OV-bedrijven moeten hen ook in de gelegenheid stellen.”

Aan het onderzoek van CNV Vakmensen deden 738 personeelsleden mee. Ze werken met name bij Arriva (ruim een derde), Connexxion (bijna een kwart), Keolis (12 procent) en NS (ruim 11 procent).

