Over de Erasmusbrug, via Westlandse kassen en door Den Haag: Bekijk hier de Tour-plannen

Roxane van Iperen maakt indruk met speech waarin ze spreekt over ‘niet-we­ten’ bij hedendaag­se politici

4 mei Schrijfster Roxane van Iperen heeft vandaag tijdens de Nationale Dodenherdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam indruk gemaakt met haar toespraak Stemmen uit het diepe. Onder meer cabaretier Claudia de Breij sprak zich uit. ,,Wat was Roxane van Iperen meesterlijk. Wat een eerlijkheid, wat een woede, wat een waarheid.”