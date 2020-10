Over miskramen hoor je niet te praten, zeggen ze: ‘Een doodgeboren kind, dát is pas erg’

optimist Sylvia is haar kind kwijt en ongenees­lijk ziek: ‘In de supermarkt doken mensen voor me weg’

13:04 Anderhalf jaar geleden verloor Sylvia de Witt onverwachts haar zoon. Zelfmoord. Snel daarna kwam die nieuwe dreun: ze is ongeneeslijk ziek. Toch weigert de Nijmeegse te zwelgen in zelfmedelijden. Een verhaal over onsterfelijk optimisme.