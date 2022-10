Over pastoor Van Peperstraten werd anoniem geklaagd, nu roept hij op: ‘Ga zelf gesprek aan’

Uit schaamte zweeg pastoor Jan-Jaap van Peperstraten altijd over anonieme beschuldigingen waarmee hij zelf te maken kreeg. Maar nu de hitte in de Tweede Kamer oploopt, na beschuldigingen aan het adres van oud-voorzitter Khadija Arib, doet hij een boekje open over het wantrouwen en de machteloosheid van toen. En roept hij anonieme klagers op: treed naar buiten en ga het gesprek aan.

Vanochtend werd Jan-Jaap van Peperstraten om 05.00 uur wakker. En hij voelde zich boos. Net zo boos als toen hij jaren geleden te maken kreeg met anonieme beschuldigingen, die zorgden voor wantrouwen en machteloosheid. Door het nieuws uit de Tweede Kamer, over het onderzoek naar Khadija Arib en haar opstappen, is hij weer even terug in die tijd.

Of in die tijden, beter gezegd. Want het gebeurde vaker, dat er anoniem over Van Peperstraten werd geklaagd. De pastoor in Alkmaar blijft opzettelijk vaag over de tijd waarin dat gebeurde. ,,Ik wil nu niet alsnog mijn gram halen.” Maar goed, om bij het begin te beginnen: jaren geleden werd Van Peperstraten door een leidinggevende ‘achtervolgd met vage, natuurlijk anonieme’ klachten. Achteraf gelooft hij dat er toen allang een besluit lag om van hem af te komen. Eigenlijk twijfelt hij of ze wel echt bestonden. ,,Maar er is niks wat je machtelozer maakt.” Het is ook vernederend, aldus Van Peperstraten. Blijkbaar was hij het niet waard om zelf mee te gaan praten.

Blijft aan je kleven

,,En ik schaamde me. Ik heb nooit over die klachten gesproken met anderen. Ik hoopte altijd dat het vanzelf weg zou gaan. Maar het blijft aan je kleven. Dat heb ik gemerkt toen op een anonieme blog werd geschreven dat ik uitvaarten weigerde van mensen die niet vaak genoeg in de kerk kwamen, of bij euthanasie. Het was niet waar. Ik wist wel van collega's die dat deden. Maar ik deed het niet. Toch werd ik er jarenlang op aangesproken. Ik heb gemerkt hoe gemakkelijk het is om geruchten rond te pompen, om ze ruimte te geven.”

Quote Anonieme beschuldi­gin­gen zijn zo ongrijp­baar. Je weet dat ze komen van iemand in de buurt. Maar je weet niet wie het is. Dat slijt in je vertrouwen, het is onduide­lijk wie je kan vertrouwen Jan-Jaap van Peperstraten

En dat er altijd mensen zijn die daartoe bereid zijn. Van Peperstraten zelf is daar overigens niet één van. Toen hij bij een nieuwe parochie steeds anonieme brieven kreeg met roddels over één van de parochianen, besloot hij het op een zondag aan te kaarten. Ja, het was een beetje een vreemd moment, toen hij vertelde over de brieven en wat er mee gebeurde: niets. Er waren inmiddels zo veel op de mat gevallen, dat hij zijn secretaresse had gevraagd ze eruit te filteren. ,,Er was wat geschuifel en een stilte. Toen zijn we verder gegaan.”

Iets positiefs doen met de ervaringen

,,Anonieme beschuldigingen zijn zo ongrijpbaar. Je weet dat ze komen van iemand in de buurt. Maar je weet niet wie het is. Dat slijt in je vertrouwen, het is onduidelijk wie je kan vertrouwen. Als het gaat over die uitvaarten die ik niet zou hebben willen doen: ik heb wel een vermoeden om wie het gaat. Maar nooit is het concreet duidelijk geworden wie zulke dingen over me zei.”

Van Peperstraten is veel uit die tijden vergeten. ,,Maar nu schieten me dingen weer te binnen, door het nieuws van de afgelopen dagen. Om wat positiefs te doen met mijn ervaringen, heb ik nu besloten ze toch te delen.” Hij heeft het te doen met oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, die via de media moest horen dat er een onderzoek naar haar wordt ingesteld, vanwege anonieme beschuldigingen. In 3,5 jaar tijd zouden 23 medewerkers zich bij vertrouwenspersonen en bedrijfsartsen hebben gemeld met klachten over Arib.

Volledig scherm Khadija Arib van de PvdA dinsdag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer in Den Haag. © ANP / ANP

Tegelijk bewondert hij haar. Want ze slaat van zich af, laat van zich horen. ,,Maar ze voelt zich ook zo beschadigd, dat ze het gevoel heeft dat ze niet meer kan functioneren.” Hij vreest dat wat nu gebeurt haar altijd zal blijven achtervolgen. ,,Dat gebeurde mij ook. Je komt er eigenlijk niet vanaf, omdat mensen denken: waar rook is, is vuur. En: er zal wel een kern van waarheid in zitten.”

Alleen maar verliezers

,,Maar uiteindelijk zorgen anonieme beschuldigingen - en ik heb het nu niet over die over seksueel overschrijdend gedrag, dat zie ik als een aparte categorie - alleen maar voor verliezers. Het zorgt dat mensen in onmogelijke posities komen. Leidinggevenden, die er wat mee moeten, of als ze dat niet doen, er later door in de problemen komen. Voor de mensen die beschuldigd worden. ,,Anonieme brievenschrijvers maken gebruik van een dodelijk vergif: het tast reputaties aan, wakkert verdenkingen aan die nooit hard gemaakt kunnen worden. Het maakt mensen kapot, of doet minstens een poging daartoe.”

Quote Anonieme brieven­schrij­vers maken gebruik van een dodelijk vergif: het tast reputaties aan, wakkert verdenkin­gen aan die nooit hard gemaakt kunnen worden Jan-Jaap van Peperstraten

Maar, zo vertrouwt hij zijn volgers op sociale media toe, uiteindelijk raken ook de klagers iets kwijt. Want: ‘Wie kwaad doet denkt een ander er mee te hebben (en soms is dat ook zo) maar uiteindelijk beschadig je je eigen ziel, zo lezen we al bij Plato.’

Van Peperstraten hoopt dat het Arib in haar eigen kring niet aan steun ontbreekt. Dat ze iemand bij zich heeft staan. Haar eigen PvdA fractie in de Tweede Kamer is dat overigens niet, constateerde ze zelf al in het bericht waarin ze bekend maakt op te stappen als Kamerlid. Dat zij een brief om opheldering over de gang van zaken niet ondertekenden, en Kamerleden als Pieter Omtzigt en Lilian Marijnissen wel, zorgde mede voor haar besluit de kamer te verlaten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: