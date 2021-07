‘Overheid bijna nalatig in aanpak georganiseerde misdaad’

Van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, wil zich niet wagen aan voorspellingen uit welke hoek de aanslag komt. ,,Er zijn zoveel aspecten die een rol kunnen vervullen, en dat verandert niets voor hem en voor zijn familie.”



Maar in zijn algemeenheid wil Van de Kamp het hebben over de verharding in de georganiseerde misdaad, en wat Nederland daar tegenover stelt. ,,Als mensen op klaarlichte dag, in het met camera’s volgehangen centrum van Amsterdam een aanslag plegen, betekent het dat je nergens meer voor terugdeinst. En ik vraag me af wanneer de politiek zich ten volste gaat beseffen dat het met de misdaad in Nederland helemaal uit de hand gelopen is. Dit is voor journalisten toch ook niet meer normaal? Die lui winnen gewoon.”