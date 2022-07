Overheid liet Taghi’s lijn vanuit de EBI open, tot de moord op Peter R. de Vries

Opnieuw levenslang en vrijspraak in zaak liquidatie­pro­ces Eris

De rechtbank heeft vandaag opnieuw een verdachte tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld in een moordzaak die onderdeel is van het omvangrijke liquidatieproces Eris, rond motorclub Caloh Wagoh. De tweede verdachte werd vrijgesproken. Tegen beide mannen was levenslang geëist.

7 juli