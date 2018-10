Overleden Jouke (17) leeft voort in smederij: ‘Zijn dood is ook een nieuw begin’

Vier bezwete vingers dwongen het stof opzij. Slank en krachtig staan ze daar nu, de vingers van een jonge vent. Als een tag: ’Jouke was here’. Bij juiste lichtinval heel duidelijk in beeld.



Maar Jouke Ruigrok is er niet meer. Hij blies zijn laatste adem uit op 20 juni, na een bedrijfsongeval verderop in het kleine Loosbroek. In het magazijn van een constructiewerkplaats raakte hij bedolven onder zes meterslange profielen, samen negenhonderd kilo zwaar.



Hoe dat staal kon gaan schuiven? Niemand heeft het Rik en Esther Ruigrok kunnen vertellen. Vader Rik, net 55 jaar geworden, put troost uit de gedachte dat het voor Jouke overdonderend snel moet zijn gegaan: ,,Zo snel, dat zijn hersens niet eens de kans gehad hebben om het woordje HELP te vormen.’’