Overleden man (58) eerst aangereden voor hij klappen kreeg met hamer

'Uitgestorven' paddenstoel duikt op in Twente

14:57 Bijna dertig jaar werd gedacht dat de bisschopsmuts, een zeer zeldzame paddenstoel, niet meer voorkwam in Nederland. Nu is er, volgens website Nature Today, één aangetroffen in natuurgebied de Lonnekerberg in Twente. Het is een kluifzwamsoort met een opmerkelijk gevormde geelbruine tot roodbruine geplooide hoedenvorm.