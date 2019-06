Overleden persoon gevonden in woning Zoeterwoudesingel na melding gaslek

Update/Video LIVE | Twee doden bij crash sportvlieg­tuig­je in Brabant, ander vliegtuig veilig geland

15:30 Bij Willemstad in Noord-Brabant is een sportvliegtuigje met twee inzittenden neergestort nadat het in de lucht een ander sportvliegtuigje raakte, meldt Breda International Airport. De inzittenden, twee ervaren vliegers, hebben de crash niet overleefd. Het andere toestel maakte een noodlanding. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog onderaan dit artikel.