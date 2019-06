Overlevende vertelt 30 jaar na dato over SLM-vliegtuigramp in Ochtend Show to go

Buurtbewoners zijn in shock nadat wéér een patiënt is ontsnapt uit de forensisch psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder. Ze zijn een petitie gestart en willen dat de overheid iets gaat doen. Vanavond is er een besloten raadsvergadering waar ook Carlo Fiscalini bij is, fractievoorzitter van NieuwDemocratischZeist. Hij is in de studio. Wat moet er gebeuren met de kliniek en hoe kan het dat er keer op keer fouten worden gemaakt?



Daarnaast is het vrijdag precies 30 jaar geleden dat de grootste vliegramp in de geschiedenis van Suriname plaatsvond. Een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) stortte in de vroege ochtend van 7 juni 1989 neer bij de nationale luchthaven. Daarbij kwamen 176 passagiers om het leven, onder wie vijftien profvoetballers. Oud-voetballer Edu Nandlal overleefde het wel. Wat is hem nog bijgebleven van de ramp en hoe heeft die zijn leven beïnvloed?



