Overlijden Veers gezin komt hard aan bij school en carnavalsorganisatie: ‘Een onbeschrijflijk verdriet’

demonstraties LIVE | Politie grijpt in als A12-blokkade niet om 17.00 uur stopt, twee agenten gewond in Zuiderpark

De gemeente Den Haag waarschuwt dat de drukte in en naar de stad snel toeneemt en dat parkeerterreinen vol raken. Op twee plekken in de stad wordt zaterdag actie gevoerd, door boeren en klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR). De A12 bij Den Haag was rond het middaguur aan beiden kanten afgesloten voor al het verkeer en in het Zuiderpark kwamen duizenden demonstranten bij elkaar. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.