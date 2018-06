Overvallen echtpaar in Deurne had honderdduizenden euro's en flessen whisky in huis

Het oudere echtpaar dat in mei slachtoffer was van een woningoverval, had honderdduizenden euro's in huis. Dat bleek tijdens het politie-onderzoek. Vermoedelijk had een familielid dat geld bij hen gestald. Hij is maandagochtend opgepakt.

Het huis van het echtpaar aan de Zwin in Deurne werd in de ochtend van 11 mei overvallen door drie mannen. Zij gingen er vandoor met een kluis, maar binnen bleek nog een tweede kluis te staan. De honderdduizenden euro's die daarin zaten, waren van een 49-jarige man uit Heerlen, die familie is van de slachtoffers. Met het werk dat hij doet had hij zo'n bedrag nooit kunnen verdienen, aldus de politie. Hij wordt verdacht van witwassen.

Whisky

In het huis in Deurne bleken later ook honderden flessen whisky te staan, die samen een behoorlijk bedrag waard zijn. De twintig dozen vol zijn in beslag genomen.

Toen de verdachte maandagochtend werd opgepakt, vonden agenten in zijn huis in Heerlen nog een tienduizenden euro's. De man zit nog vast. Het overvallen echtpaar is in deze zaak vooralsnog geen verdachte, bevestigt de politie.

Gekneveld

De twee deden na de overval uitgebreid hun verhaal. De man (78) en vrouw (73) lagen tijdens de overval bijna anderhalf uur gekneveld, met tape over hun mond. Drie overvallers met bivakmuts doorzochten ondertussen hun huis.