Overvaller op woning PSV-voetballer deed zich voor als postbezorger, dat gebeurt de afgelopen tijd vaker

Coronavirus LIVE | Veilig­heids­be­raad positief over versoepe­lin­gen, ‘grote festivals in tweede helft van zomer mogelijk’

21:36 Het Veiligheidsberaad is positief over het voornemen van het kabinet om vanaf 19 mei meer coronamaatregelen te versoepelen, op voorwaarde dat de situatie dit toelaat. Volgens de Belgische premier Alexander De Croo moeten grote festivals in de tweede helft van de zomer mogelijk zijn. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.