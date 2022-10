Overvaller Osiris rende in weiland in een regen van politiekogels zijn dood tegemoet

Broek in WaterlandNa de roofoverval vorig jaar op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord en een wilde achtervolging tot in Broek in Waterland, werd een van de overvallers doodgeschoten door de politie. Het was de 46-jarige Osiris Diawara uit Parijs. Dit is zijn verhaal.