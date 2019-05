Overvallers maken ‘half miljoen’ buit van Zeeuws festival, dieven namen alle verkreukelde biljetten mee

‘Leesbril? Iedereen boven de 40 komt aan de beurt’

17:01 Journalist Leo van Marrewijk (53) is de ontkenningsfase voorbij: de armen worden te kort om de krant comfortabel te lezen. En als de menukaart in het restaurant een gokspel wordt, is het tijd voor een leesbril. Maar welke, en waar haal je die?