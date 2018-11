Overvallers met messen en bijlen sluiten personeel supermarkt op in koelcel

Dat gebeurde rond 6.00 uur, bevestigt een politiewoordvoerder. De overvallers van Supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat gingen er met een buit vandoor. Om wat voor buit het precies gaat is onduidelijk.



De overvallers droegen maskers en wachtten het personeel op bij het openen van de supermarkt. Of er iemand gewond is geraakt, is onduidelijk. Slachtofferhulp is aanwezig. De politie is een groot onderzoek begonnen. Een gebied rond de supermarkt is afgezet. De supermarkt blijft de komende uren gesloten.