Overvallers van woning darter Van Barneveld 'kregen plots het idee te gaan inbreken'

LIVE TWITTERDrie Amsterdammers die worden verdacht van de overval op de Haagse woning van darter Raymond van Barneveld staan vandaag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting. De mannen zeggen dat ze niet wisten dat ze in het huis van Van Barneveld waren. Ze waren op weg naar Zoetermeer en bedachten ineens in een dronken bui 'we gaan inbreken'.

Tijdens de overval op 16 juni was Van Barneveld niet thuis, maar zijn vrouw Silvia wel. Zij schrok wakker toen de mannen op de vroege zaterdagochtend het huis binnendrongen en er ontstond een worsteling. Ze raakte daarbij lichtgewond en werd ook bedreigd. De verdachten riepen dat ze Silvia 'dood zouden schieten'. De vrouw van Van Barneveld werd aan haar haren getrokken maar wist ondanks het geweld te ontsnappen. De mannen hadden overigens geen vuurwapen bij zich.

Yassine el H. (25), Yassir A (24) en Mikey B. (24) worden verdacht van inbraak en geweldpleging. De buit bestond uit sieraden, een tas en een portemonnee. Yassine en Yassir hebben allebei in Amsterdam al een lang strafblad opgebouwd, bleek vandaag, tijdens de pro forma-zitting.

Mediation

De verdachten zijn alle drie vandaag bij de pro forma-zitting aanwezig. Zij zitten overigens vast. De een - Yassine - zit vol spijt en heeft Silvia een brief geschreven, de ander zou het geweld hebben proberen te voorkomen. Zij willen zelfs mediation om Raymonds vrouw 'te helpen met verwerken'. Silvia - die net als Raymond niet bij de zaak aanwezig is - heeft al laten weten dat ze daar 'absoluut niet op zit te wachten'. Silvia heeft nog steeds mentaal last van de aanval.

Volgens een van de advocaten waren de mannen dronken, hadden ze geen inbreekplannen, waren ze op weg naar een club in Zoetermeer en kregen 'plots het idee te gaan inbreken'. Al waren de mannen dronken, ze waren wel met de auto op weg naar Zoetermeer. Toen ze eenmaal spontaan hadden besloten in te breken, namen ze ook nog de verkeerde afslag en kwamen bij toeval in het huis van Van Barneveld terecht. Dat verklaarden de verdachten en hun advocaten vandaag tegenover de rechter.

Volgens Mikey B. was het vooral Yassine die Silvia aanviel en bedreigde. Mikey heeft Silvia 'met geen vinger aangeraakt'. De advocaat van Yassir zegt dat zijn cliënt nog probeerde Yassine over te halen Silvia geen pijn te doen. De advocaten proberen alle verdachten voorlopig op vrije voeten te krijgen. Onder meer om aan het werk te gaan. De broer van Yassine heeft een uitzendbureau en wil hem aan het werk zetten als verkeersregelaar.

De drie mannen (24, 24 en 25 jaar oud) zijn kort na de overval aangehouden en zitten nog vast. De officier van justitie wil ze achter tralies houden. Volgens justitie heeft Silvia verklaard dat alle drie de mannen geweld hebben gebruikt.

Kist

De verdachten zelf kregen ook even het woord. Ze willen hun leven op orde brengen. Mikey, die al kinderen heeft, zegt 'dat het allemaal een misverstand is, dat hij geen monster is maar een normaal persoon'. Hij hoop dat het allemaal goed komt met Silvia. Yassir zegt 'dat als iemand dit mijn moeder zou aandoen, hij diegene in zijn kist zou willen helpen'. Ook zegt dus echt spijt te hebben. ,,Wij zijn hier niet de slachtoffers.''