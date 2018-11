Pa brak auto open, kind stond op uitkijk: het verbijsterende verhaal over een inbrekersfamilie

Opgepakte Dorien (55) heeft spijt van dildopak­ket­je voor provincie­huis

19:48 Vijf activisten die strijden tegen het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van het verdachte pakketje voor het provinciehuis in Lelystad. Er zat geen bom in, maar een enorme dildo. ,,Het was bedoeld als grap, maar het pakte helaas verkeerd uit.”