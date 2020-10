Paard uit zwembad gered in Limburgs dorp

Provincie en gemeente Haarlemmer­meer willen Schiphol vol leggen met zonnepane­len

13 oktober Een flink deel van luchthaven Schiphol moet vol komen te liggen met zonnepanelen. Dat willen de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland in de komende jaren samen realiseren. De luchthaven staat er ook open voor, mits de veiligheid van het vliegverkeer niet in het geding is.