Paasvuren massaal afgelast; loopt een traditie gevaar?

De paasvuren zijn een eeuwenoude traditie. ,,In Nederland stammen de eerste bewijzen voor paasvuren uit de zeventiende eeuw’’, vertelt traditiedeskundige Ineke Strouken. ,,De paasvuren symboliseren de overgang naar een nieuwe periode. Vroeger waren er namelijk twee periodes. De periode voor Pasen, waarin er weinig eten was, maar ook weinig werk. En de periode na Pasen, met veel eten, waarvoor wel hard gewerkt moest worden.’’



Voor het paasfeest moest alles er op z’n paasbest uitzien. Dat betekent een bad, nieuwe kleren aan en het huis schoongemaakt. In de katholieke kerk is het bovendien traditie dat je gaat biechten voor Pasen. ,,Die schoonmaak beperkte zich niet alleen tot het huis. Ook het land moest klaar worden gemaakt voor gebruik. Van het verzamelde oude hout werden de paasbulten gemaakt, de latere paasvuren. Dit was niet alleen voor het opbranden van afval, maar ook een groot feest.’’



Dat paasvuren in Nederland ouder zijn dan het christendom, verwijst Strouken naar het rijk der fabels. ,,Er zijn geen schriftelijke bronnen die bewijzen dat het paasvuur een heidense traditie is.’’



Strouken vindt dat de paasvurentraditie nog helemaal van deze tijd is. ,,We zijn op zoek naar identiteit. Bovendien verbindt een traditie mensen met elkaar.’’ In Emmen is er zelfs een vereniging die de paasvuren keurt op authenticiteit. Leden van ‘t Aol’ Volk Emmen, een Drentse erfgoedvereniging, letten erop dat de paasvuren gebouwd worden zoals het hoort. Zo letten ze erop dat er geen materiaal in de paasbult zit dat er niet in hoort.