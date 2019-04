‘Paf-roeper’ die Baudet bedreigde krijgt werkstraf van 100 uur

Tijdens een antiracismedemonstratie in Amsterdam, die plaatsvond op zaterdag 23 maart, riep Van den B. zeker drie keer de leus ‘Als je Thierry dood wil schieten, roep dan paf!’.



Dat is bedreiging en opruiing, zo betoogde de officier van justitie twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak. Volgens de aanklager had de verdachte zich schuldig gemaakt aan ernstige feiten: Het oproepen van geweld tegen een politicus, terwijl de Nijmeegse vermomd over straat ging. ,,Dat raakt onze democratie in het fundament.’’ De rechtbank is het daar mee eens.