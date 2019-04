Pak de plantjes maar in: later deze week kans op nachtvorst

Wie geïnspireerd door het zonnige lenteweer al jong groen in de tuin heeft geplant, doet er goed aan dat later in de week te beschermen tegen vorst. De temperaturen maken namelijk een duikvlucht.

Vóór die temperatuurdaling is het nog even genieten van de warmte. Vandaag wordt het vijftien tot twintig graden, morgen een graad of vijftien. Dat is warmer dan de gemiddelde temperatuur voor de tijd van het jaar (zo’n elf tot dertien graden).

Daarna wordt het ‘ronduit fris’, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Vrijdag en zaterdag gaan we nergens in het land de tien graden halen’’, voorspelt hij. ,,Dat komt door een noordoostenwind. Het wordt geen slecht weer, zou ik zeggen. Er is behoorlijk wat zon. Uit de wind, op een beschutte plek, is het nog best aangenaam.’’

Nachtvorst

Door de aanvoer van koelere lucht is het niet alleen overdag een stuk kouder. Er is zelfs kans op nachtvorst, waarschuwt Klaassen. ,,Als je druk in de weer bent geweest in de tuin, is het verstandig om je jonge plantjes te beschermen.’’

De kou is een ‘tijdelijke dip’, benadrukt de weerman. April toont zich grillig, zoals gewoonlijk. Vanaf zondag klimmen de temperaturen weer. Of er dan net als gisteren een ‘warme dag’- de temperatuur in De Bilt liep op tot boven de twintig graden - kan worden geturfd, durft Klaassen nog niet te zeggen. ,,De voorspelling is nu tussen de vijftien en achttien graden, maar het is nog ver weg.’’