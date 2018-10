Pak die handschoenen maar uit de kast: koud en mogelijk een beetje sneeuw

Oké, we moeten niet overdrijven. Het is slechts een heel klein beetje sneeuw dat nu in de weermodellen te zien is en alleen op de heuvels in de Veluwe en in Limburg zal vallen. Maar het is wél sneeuw. ,,Er kan maandag of dinsdag eventjes een klein beetje natte sneeuw blijven liggen op de heuvels”, beaamt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,De slee hoeft nog niet uit de schuur. We houden een flinke slag om de arm, maar we sluiten het ook niet uit. De kans is 10 tot 15 procent.”

Echt kouder gaat het in ieder geval zeker worden. ,,Dat zien we komend weekend al gebeuren. Met maandag en dinsdag als dieptepunt. Dan komt de maximumtemperatuur niet boven de 7 of 8 graden uit. Ook ’s nachts is het vrij fris”, voorspelt Klaassen.

Echte herfstbuien

Volgens de weerman moeten we veel meer rekening houden met de echte herfstbuien die komende vrijdag over ons land trekken, met kans op hagel en onweer. ,,Door een fikse hagelbui kan het lokaal best eventjes glad worden op de weg. Dat is niet één, twee, drie verdwenen in de avond.”

Ook de eventuele sneeuwval zal vooral ’s avonds en ’s nachts zijn, als de temperatuur verder gedaald is. ,,Dan heeft de sneeuw wat meer kans om te blijven bestaan tot het de grond bereikt”, legt Klaassen uit. ,,Overdag hebben we daar over het algemeen te hoge temperaturen voor.”