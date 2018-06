Parachutist sleept kijker mee in val en eindigt op camper: twee gewonden

Het lijkt de wet van Murphy wel. Anything that can go wrong, will go wrong. Wat een fijn vluchtje parazeilen moet worden, met parachute achter een boot, loopt uit op een drama. In het Gelderse plaatsje Tolkamer aan de oever van de Rijn, stapelt de pech zich op.



Pech. Al bij het opstijgen gaat het gruwelijk mis. De parazeiler uit Duitsland wordt volgens de politie vermoedelijk gegrepen door een windvlaag.