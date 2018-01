Paragnosten schetsen inktzwart beeld van 2018

De doemscenario's van de verschillende paragnosten hoeven niet meteen aanleiding te geven om in een zware depressie te schieten. Volgens Pepijn van Erp van Stichting Skepsis is er nog nooit wetenschappelijk bewijs geleverd dat paranormale gaven bestaan. ,,Sterker nog, er zijn paragnosten geweest die zo overtuigd zijn van hun kunsten, dat ze zich hebben laten testen. In al die testen hebben ze gefaald. Als je de kennis van paragnosten wat beter controleert, zie je dat ze gewoon willekeurige opmerkingen maken. Iedereen kan dat, het zijn gewoon verzinsels.''



Volgens Van Erp is het wel te verklaren waarom paragnosten zo hardnekkig voorspellende gaven claimen. ,,Het gaat hier eigenlijk om twee dingen. Ten eerste draait het om heel veel dingen roepen en achteraf alleen de successen eruit lichten en vergeten waar je faalt. En ten tweede voorspellingen zo algemeen stellen dat je er achteraf altijd een draai aan kunt geven. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat er in het komende voorjaar ergens in Zuid-Amerika een ramp plaats zal vinden. Daar kun je natuurlijk alle kanten mee uit, een vliegramp in het Amazone-gebied of een vulkaanuitbarsing op een eilandje in de Caribische Zee. Dan zeg je dat het weliswaar nét niet in Zuid-Amerika was, maar toch wel heel erg in de buurt.''