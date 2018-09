Parkeergarage ingestort door bezwijken stalen steunbalk, bouwer neemt verantwoordelijkheid

Update/VideoDe parkeergarage in Wormerveer is ingestort omdat een stalen ligger onder de betonvloer is bezweken. Dat komt naar voren uit de eerste bevindingen, stelt de gemeente. Zo'n ligger is een soort van stalen steunbalk.

De aannemer die de vandaag deels ingestorte parkeergarage in Wormerveer bouwde, zei eerder vandaag niet te weten wat er mis is gegaan. ,,Ik ben ontzettend geschrokken'', zegt eigenaar Peter van Gelder van Van Braam-Minnesma uit Wormerveer.

,,Gelukkig zijn er geen slachtoffers.'' Van Gelder ging vanmiddag kijken bij de ingestorte garage. ,,Ik heb meteen gezegd dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Dat is wat anders dan schuld of aansprakelijkheid bekennen. Er moet goed onderzocht worden wat er is gebeurd, ik heb echt geen idee. Er zijn veel partijen betrokken geweest bij de bouw. Wij zullen in ieder geval onze volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.''

Van Braam-Minnesma bouwde de parkeergarage in 2010. Details over de constructie zegt Van Gelder niet te kunnen geven. ,,Dat heb ik allemaal niet onthouden.''

Geen bollenvloer

De vloer van de garage was waarschijnlijk van een ander materiaal dan die in Eindhoven, waar bij het vliegveld vorig jaar mei een in aanbouw zijnde parkeergarage met een zogeheten bollenvloer deels in elkaar zakte. Dat zegt Pieter Plass van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding, een adviesbureau dat bedrijven helpt om ervoor te zorgen dat een bouwproject aan alle eisen voldoet.

,,Dit gaat waarschijnlijk om een kanaalplaatvloer", zegt Plass. ,,Dat is niet per definitie een veilige of onveilige vloer. Dat ligt aan het ontwerp en de toepassing. Het is op dit moment onmogelijk om vast te stellen wat er fout is gegaan.''

Geen doden of gewonden

Bij de instorting van de parkeergarage boven de Dekamarkt in Wormerveer vielen geen doden of gewonden. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 'Er is geen verder instortingsgevaar', stelt hij.

,,We hebben het gebied verkend en er zijn geen personen aangetroffen'', aldus de woordvoerder. Of en hoeveel auto's er beschadigd zijn geraakt, kon hij niet zeggen. Ook over de oorzaak van de instorting laat de woordvoerder nog niets los.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage, ter hoogte van de in- en uitrit, viel op de eerste verdieping. Het gaat om een vloerdeel van 30 bij 12 meter.