Parkinsonpatiënt Roy barst in huilen uit nadat vervoerder uitje verknalt: ‘Ellende op ellende’

Muziek als medicijn: 'Het is bij dementie één van de laatste dingen die het brein loslaat’

13:49 Herbert IJsseldijk (76) vrolijkt medebewoners in het Amadeushuis in Bergambacht geregeld op met zijn pianospel. Muziek speelt een belangrijke rol in dit nieuwe woon-zorgcomplex voor mensen met dementie. Er komen ook vestigingen in Alphen en Waarder.