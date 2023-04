Parkmanager leidt verdachte gasten af bij ontdekking drugslab in vakantiehuisje: ‘Dit verwacht je niet’

Buurmannen liggen wekenlang dood in huis, er was niemand die hen miste: ‘Hij was zo terugge­trok­ken’

In vier dagen tijd is hun straat twee keer opgeschrikt door de vondst van een overleden buurman. De twee mannen lagen al wekenlang dood in hun huis zonder dat iemand hen miste. De Stationsstraat in Vlaardingen is in shock: ,,Hij was zo teruggetrokken, wat had ik dan moeten doen?’’