Partij voor de Dieren wil verbod op chimpansees in dierentuinen

Vanochtend protesteerden zo'n tien demonstranten van actiegroep Alle Dieren Vrij voor de ingang van het park. ,,Wij staan hier uit solidariteit met de chimpansees, pleiten voor gerechtigheid”, aldus een van de activisten. ,,Wij eisen dat alle dierentuinen en dan met name deze in Amersfoort de deuren sluiten.” Volgens de activisten hadden de dieren nooit mogen worden doodgeschoten. ,,Als er gevaar dreigde dan hadden ze ervoor kunnen kiezen om de dieren te verdoven. Afgezien van die discussie toont het feit dat de dieren ontsnappen al aan dat ze liever vrij willen zijn en niet opgesloten.” In een reactie zegt Dierenpark Amersfoort sinds dinsdag in gesprek te zijn met “lokale autoriteiten” waaronder de politie. ,,Vooralsnog geeft dit geen aanleiding voor verder onderzoek door deze autoriteiten”, aldus Astrid Wassenaar, directeur van de dierentuin. ,,Vanzelfsprekend concentreren wij ons de komende dagen op een uitgebreide evaluatie van het incident en ons handelen. Het staat iedereen natuurlijk vrij om vragen te stellen en uiteraard zullen wij volledig meewerken aan een eventueel onderzoek.”

Onder meer Comité Dierennoodhulp en Animal Earth stellen dat het dierenpark de wet heeft overtreden door niet eerst te trachten met andere middelen de chimpansees terug in hun verblijf te krijgen. Maar volgens DierenPark Amersfoort zou verdoven van de twee ontsnapte chimpansees te lang hebben geduurd . Gezien het gedrag en de behendigheid van beide apen was er geen andere optie dan de dieren dood te schieten, liet het park eerder weten.

Respectloze houding

De dierenorganisaties willen ook dat de politiek een fokverbod instelt voor dierentuinen. ,,Dieren levenslang opsluiten als bezienswaardigheid past niet meer in deze tijd. Op deze manier brengen we onze kinderen juist het verkeerde bij: een respectloze houding ten opzichte van een ander dier. Een dier is namelijk geen attractie of vermaaksartikel dat we om die reden gevangen mogen houden”, stellen de organisaties.