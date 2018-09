'Partijdige' rechter Wabeke weg, advocaat wil uitstel tabakszaak

Wabeke werd er van beschuldigd vooringenomen te zijn over de zaak, omdat hij tijdens een privé-etentje zou hebben gezegd dat 'roken ieders eigen verantwoordelijkheid is'. Vandaag zei hij zich te willen terugtrekken. De verschoningskamer van het gerechtshof heeft dat verzoek toegewezen. Wabeke gaf in zijn verschoningsverzoek aan dat wat er nu in de media over hem wordt geschreven, hem zeer aangrijpt en heeft geïrriteerd. Wie Wabeke gaat vervangen, is niet bekend gemaakt.

Volledig scherm Jan Wolter Wabeke © Frank van Beek Wabekes opmerking tijdens dat etentje ('dat roken een eigen verantwoordelijkheid is') is precies het argument waarmee het Openbaar Ministerie in februari uitlegde waarom het de tabaksindustrie niet strafrechtelijk zou vervolgen. Diverse partijen startten daarna een artikel 12-procedure bij het gerechtshof Den Haag om het Openbaar Ministerie opdracht te geven alsnog tot vervolging over te gaan. De tabaksindustrie zou naar het oordeel van de aangevers sigaretten bewust verslavend maken. En roken zou vanwege deze zware verslaving geen eigen keuze zijn.

Wabeke kreeg donderdag een brief van advocaat Bénédicte Ficq, die de aangevers tegen de tabaksindustrie bijstaat. Daarin zeggen zij geen vertrouwen te hebben in een onpartijdige behandeling van de artikel 12-zaak, zolang Wabeke betrokken is. Ficq hoorde van Wabekes uitspraken omdat zij een van de andere aanwezigen op dat etentje kent.

Ficq en co. vroegen Wabeke vervolgens zich terug te trekken. En dat deed hij. Wabeke gaat niet echt in op de vraag of hij de opmerkingen op het etentje echt zo heeft gezegd, blijkt uit een verklaring van het gerechtshof: 'Wabeke vreest dat hij in de situatie die nu is ontstaan niet meer in staat is zonder persoonlijke gevoelens de behandeling van de onderhavige zaak voor te zitten en vreest dat hij door deze actie niet meer onbevangen over de zaak en de daarin voorgelegde verzoeken kan oordelen.'