Partner Rudi Lubbers morgen ook terug naar Nederland

Ria Bartling, de partner van Rudi Lubbers, komt morgen terug naar Nederland. Ze is uit het ziekenhuis in Bulgarije ontslagen en is fit genoeg om te vliegen. Ze zal in het UMC Amsterdam worden onderzocht, zegt oud-profwielrenner Rini Wagtmans, die de hulp aan oud-bokser Lubbers coördineert.

De broer van Wagtmans, die internist is, is naar Bulgarije om Bartling op te halen. Wagtmans: ,,Ze heeft de tijd gehad om op de been te komen. Ze mag vliegen.’’

Bestelbusje

Oud-bokser Rudi Lubbers en Ria leefden deze winter onder erbarmelijke omstandigheden in een bestelbusje in de natuur, nadat ze met hun honden uit hun huis waren gezet. Arie van Grinsven, een Nederlander in Bulgarije, sloeg alarm toen hij hen bezocht. Vooral Ria was er slecht aan toe. Zij werd met spoed met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis opgenomen.

Ook voor de honden komt een oplossing. ,,Ze zijn gewassen, geknipt en gechipt’’, zegt Wagtmans . ,,Zes hondjes worden nu in quarantaine gehouden, zodat ze terug kunnen zodra Rudi een plek heeft om te wonen.’’

Het busje in Bulgarije is weggehaald. ,,Dat stond te rotten in de natuur. Ik heb opdracht gegeven om het daar weg te halen. Het wordt een museumstuk.’’

Lubbers is al eerder met zijn zoon Marco teruggereisd naar Nederland. Met hem gaat het nu goed. Wagtmans heeft hem onlangs voor het eerst weer gesproken. ,,Het was schitterend. Het geld voor hem blijft binnenstromen, en hij gaat heel veel dingen doen.’’