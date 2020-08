Partydrug met keerzijde, ex-gebruikers lachgas waarschuwen: ‘Begin er nooit aan’

U dacht bij lachgas nog altijd aan de kleine zilverkleurige capsules uit de slagroomspuit? Dat beeld is achterhaald: lachgas is big business en wordt per gasfles verkocht. Wat ooit een vriendelijke partydrug leek, heeft een ernstige keerzijde: medische problemen en ongevallen. Vooral het toenemende, extreme gebruik onder niet-Westerse jongeren baart deskundigen zorgen. In deze groep komen in verhouding de meeste uitwassen en zware medische klachten voor zoals blijvende dwarslaesies, zegt drugsonderzoeker Ton Nabben van de Universiteit van Amsterdam.