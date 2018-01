Pas 18 van 31 snelwegblokkeerders intocht Sint geïdentificeerd

Ondanks camerabeelden en foto's op social media heeft Justitie pas achttien deelnemers geïdentificeerd van de groep die in november vorig jaar de snelweg A7 blokkeerde zodat demonstranten niet bij de sinterklaasintocht in Dokkum konden komen. De eerste verdachten kregen vandaag een schriftelijke oproep voor een politieverhoor.

Het Openbaar Ministerie heeft in totaal 31 mensen in het vizier maar dertien personen zijn nog niet geïdentificeerd. Allen worden verdacht van het versperren van een openbare weg, gevaar of hinder op de weg veroorzaken en het verhinderen van een betoging.

De eerste verdachten hebben vandaag een brief gekregen dat ze zich bij de politie moeten melden voor verhoor. Het is nog niet duidelijk wie er wel of niet strafrechtelijk vervolgd worden en wanneer een eventuele rechtszaak zal dienen.

Advocaat Richard van der Weide, die de snelwegblokkeerders bijstaat, laat weten dat zij ,,in verband met het principiële karakter van de zaak" allen vrijwillig bij de politie een verklaring zullen afleggen.

'Ernstig misdrijf'

Het Openbaar Ministerie meldde drie dagen na de A7-blokkade dat het een strafrechtelijk onderzoek begon omdat het blokkeren van een snelweg strafbaar is. Het kan worden opgevat als een ernstig misdrijf waarop een maximumstraf staat van 9 jaar cel of een geldboete van de vijfde categorie. In die categorie kan het bedrag oplopen tot 76.000 euro.

Persofficier Pieter van Rest onderstreepte dat het OM de kwestie 'zeer serieus' neemt. ,,Ik kan uiteraard nog niet vooruitlopen op eventuele straffen maar bij het opwerpen van zo'n blokkade gaat het waarschijnlijk niet meer om een 'verkeersovertreding' met een 'lichte' boete van bijvoorbeeld 200 tot 300 euro maar om boetes die je bijvoorbeeld opgelegd krijgt als je onopzettelijk iemand op de snelweg 'snijdt'. Zo'n bewuste blokkade is echt veel ernstiger; een misdrijf, waarbij bijvoorbeeld ook een taakstraf kan worden uitgedeeld.''

Volgens hem waren er in de door de snelwegblokkade veroorzaakte file een aantal kop-staartbotsingen en kwam mogelijk zelfs een van de buschauffeurs met zijn hoofd tegen de voorruit toen hij plotseling moest remmen. De persofficier onderstreepte dat het voor het OM juridisch niet van belang is of de 'blokkade' als een ludiek protest begon of niet. ,,Ons gaat het erom of de veiligheid wel of niet in het geding was.''

'Steunfonds'

Als de pro-Pieten een (hoge) boete opgelegd krijgen, is de kans aanwezig dat ze die niet of nauwelijks hoeven te betalen. De veelbesproken steunactie voor de Friese pro-Pieten, opgezet door de 32-jarige Robin van Prattenburg uit Flevoland, leverde een kleine 40.000 euro op.

De blokkade van de A7 ter hoogte van de afslag Oudehaske vond plaats enkele uren voor de landelijke intocht van Sinterklaas, op 18 november 2017 in Dokkum. Voorstanders van Zwarte Piet blokkeerden met 19 auto's drie bussen vol betogers die in de stad wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. Dat werd vastgelegd door een camerateam zoals hieronder te zien is en er verschenen aardig wat foto's en selfies van de deelnemers. Na de blokkade werd de demonstratie in Dokkum verboden.