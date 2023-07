Pas na de zomer duidelijk of ook basisscholen mobieltjes in de ban doen, minister baalt

Update, met reactie ministerBasisscholen zullen zich - tot frustratie van onderwijsminister Dijkgraaf - pas na de zomervakantie uitspreken over een ban op mobieltjes in het primair onderwijs. ,,Het probleem is in onze sector gewoon veel kleiner”, klinkt het. Op het mbo en vooral in het hoger onderwijs lijkt de animo helemaal klein.

Leerlingen mogen vanaf 1 januari geen mobieltje, tablet of slim horloge meer bij zich hebben in de klas als daar geen educatieve of medische noodzaak toe is, heeft het ministerie van Onderwijs met middelbare scholen afgesproken. Houden scholen zich er niet aan, volgt later mogelijk een wettelijk verbod.

De richtlijnen voor beperkt gebruik van mobieltjes zijn vooralsnog alleen van toepassing op het voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs zijn de zorgen over uitwassen veel minder aan de orde, klinkt het vanuit koepel PO-Raad. ,,Als we meegaan, moeten we wel weer extra regels met elkaar gaan afspreken. En er moet al best veel”, zegt voorzitter Freddy Weima.

Volgens Weima klinken de afspraken binnen het voortgezet onderwijs ‘niet gek’. De vereniging van basisscholen gaat nu eerst overleggen met de leden, de scholen zelf, om een mandaat te krijgen voor de voorgestelde maatregelen. Dat zal na de zomervakantie gebeuren, aldus een woordvoerder van de PO-Raad.

Minister Dijkgraaf (OCW) begrijpt niet dat de onderwijskoepel de richtlijn voor mobieltjes in de klas niet gewoon gelijk ondertekent namens het primair onderwijs. Dijkgraaf: ,,Het is wat ons betreft teleurstellend en een gemiste kans dat de PO-raad besloten heeft nu nog niet mee te doen met deze afspraken. Ik hoop dan ook van harte dat de PO-raad zich alsnog aansluit.”

Concentratie en betrokkenheid

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf benadrukte dinsdag in een Kamerbrief het belang van een leeromgeving waarin de concentratie en betrokkenheid optimaal zijn. ‘Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat niet-educatief gebruik van mobiele telefoons hier afbreuk aan doet. Vooral sociale media en andere niet-educatieve apps leiden af van de lesstof en verstoren sociale interactie.’

De vraag rijst of het inperken van het mobieltje dan ook niet zou moeten gelden in de praktijklokalen en collegezalen van mbo en hoger onderwijs. Een meerderheid van de leden van onderwijsvakbond AOb, 57 procent, is wat betreft het middelbaar beroepsonderwijs voorstander van een landelijke ban.

,,Ook in het mbo zien we dat mobieltjes een negatieve uitwerking hebben op de concentratie van de studenten”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. ,,Maar qua verbod ligt de situatie wel wat ingewikkelder. Dat komt vooral omdat de overgrote meerderheid van de studenten meerderjarig is. Bovendien gebruiken veel scholen telefoons om bijvoorbeeld two step verification van het schoolnetwerk mogelijk te maken.”

De brancheorganisatie van mbo-scholen, de MBO Raad, laat de beslissing aan de instellingen zelf, zegt een woordvoerder desgevraagd.

Volwassen studenten

In het hoger onderwijs is het leeuwendeel van de studenten natuurlijk ook volwassen. Is een beperking van het gebruik van mobiele apparaten daar totaal niet meer aan de orde? De minister heeft in ieder geval geen plannen voor richtlijnen in andere onderwijssoorten, laat zijn woordvoerder weten.

Binnen de koepels Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen is nooit discussie over geweest over een landelijke inperking. ,,Dit is niet iets waar landelijk afspraken over zijn”, aldus een zegsman. ,,Bij veel opleidingen wordt in colleges gebruikgemaakt van devices. Het kan natuurlijk dat een docent hier met studenten specifieke afspraken over maakt.” Dat is verder aan de instellingen zelf, klinkt het.

