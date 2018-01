Pas op: 'Koop tijdens schijnlente nog geen fragiele voorjaarsbloeiers'

De van televisie bekende tuinexpert en groenliefhebber Lodewijk Hoekstra (41) waarschuwt consumenten niet nu al naar tuincentra te rennen om vrolijke voorjaarsbloeiers te scoren. Volgens hem kan dat, ook al is er nu even sprake van een 'schijnlente' met hoge buitentemperaturen, uitdraaien op een teleurstelling. Hij geeft wat tips voor wie nu toch al kleur in de nog winterse tuin wil.

Nu al plantjes kopen lijkt voorbarig, omdat het nog kan gaan vriezen. Doen of juist niet?

,,Het is fijn om te merken dat men weer enthousiast wordt en lekker de tuin in wil om kleur aan te brengen en een voorjaarsgevoel te krijgen. Toch is het verstandig om even goed na te denken voordat je de winkel leeg koopt en straks teleurgesteld bent. Het klimaat is aan het veranderen en dat betekent dat het steeds warmer aan het worden is met in de winter zelfs temperaturen tot 15 graden op een dag als vandaag. Maar juist februari staat bekend als een maand die zeer koud kan zijn. Als je daar geen rekening mee houdt, kunnen je planten kapot vriezen.''

Pech dus voor wie al wat leuks heeft gescoord?

,,Veel van de planten die nu in de winkel staan kunnen prima vorst hebben. Zoals primula, viooltjes en diverse soorten bollen op pot zoals narcissen en blauwe duifjes. Beter en duurzamer is natuurlijk bollen te planten in het najaar. Dan weet je zeker dat ze mooi uitlopen en er niets kapot vriest. De natuur regelt het dan zelf.''

Dat weet natuurlijk niet iedereen!

,,Het beste kun je in het tuincentrum navragen of planten afgehard zijn en geschikt om nu al te planten. Of dat ze uit een warme kas afkomstig zijn en wellicht voorgetrokken. Voorgetrokken planten als de hortensia, die nu al vol in blad staan, moet je niet buiten planten. Die vriezen zeker kapot en dat is zonde.''



En als het morgen gaat vriezen? Wat dan?

,,Je zou de plantjes kunnen afdekken met bladeren of stro. En als je zeker wilt weten dat net gekocht groen het gaat redden: de boel tijdelijk even binnen zetten.''

Het is ongekend warm voor deze tijd van het jaar!

,,Een ander fenomeen dan warme dagen in de winter is dat door de klimaatverandering ook heftige regenbuien kunnen voorkomen waarbij soms wel tot 50 mm water kan vallen in een uur tijd. Met alle gevolgen van dien. Ook komen er langere perioden met droogte voor, waarbij zeker in het voorjaar planten makkelijk kunnen verdrogen.''

Hoe speel je daar op in?

,,Je kunt je tuin zo kunt inrichten dat je juist een bijdrage kan leveren aan een beter klimaat! Ze noemen dat wel eens een 'levende tuin', ingericht met duurzame materialen met veel groen waar insecten en dieren op afkomen.''

Hoe maak je een tuin duurzaam?

,,Het moet niet te netjes zijn! Met hoekjes met bladeren voor een natuurlijke kringloop en water waarbij de tuin een ecologisch gebied wordt dat het hele jaar door aantrekkelijk is voor mens en dier.''

Zo'n uitgebalanceerde tuin heeft dus een positief effect?

,,Groen heeft ook een positieve invloed op de waarde van je huis (plus 10 procent) en op je gezondheid. Dat is wetenschappelijk bewezen.''

Dus hoe groener, hoe beter?

,,De trend van de tuin als verlengstuk van de woonkamer is gelukkig voorbij. En je tuin inrichten met alleen maar tegels is helemaal niet meer hip. Oh ja, en als je dan toch naar het tuincentrum gaat wel even vragen naar duurzame , biologisch gekweekte planten.''

Nog meer tips en adviezen?

,,Koop planten die echt een meerwaarde voor de tuin hebben en passen bij wat heet: de 'levende tuin'. Dus vaste planten die bloeien, heesters die bessen dragen, of klimplanten zoals de klimop waar bijen gek op zijn. Bollen kopen kan natuurlijk ook. In dat geval zijn de zogenaamde verwilderingsbollen het beste , die komen elk jaar terug.''