Pas op: vanaf morgenavond kans op gladheid

Voor Leidse studenten hoort schurft er al gewoon bij

16 januari Bijna elke student in Leiden kent wel iemand die schurft heeft gehad of was zelf het slachtoffer van de mijt die zorgt voor verschrikkelijke jeuk. Ondanks de voorlichtingscampagne ‘Mijd de mijt’ slaagt de GGD er niet in schurft uit te roeien. Zeker negentien studentenhuizen zijn besmet. ,,Niemand doet er paniekerig over, schurft is onderdeel van het leven geworden.”