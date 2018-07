‘Pas op voor armoede door gasprijs’

Vooral in wijken met slecht geïsoleerde huizen en veel bewoners met lage inkomens is dat een risico, zegt de Tilburgse wethouder Berend de Vries, die namens alle 380 gemeenten in Nederland bij het klimaatberaad zat. Daarin is afgesproken dat gas duurder wordt om de overstap naar schonere warmtebronnen te stimuleren.



,,Het is de vraag of iedereen de benodigde investeringen kan betalen. Voor woningeigenaren komen daar weliswaar gebouwbonden leningen voor beschikbaar, maar in veel buurten zullen inwoners moeten wachten op de aanleg van gemeentelijke warmtenetten. In wijken die niet meteen aan de beurt zijn, kan de gasrekening komende jaren flink oplopen. Dat kan bij specifieke groepen tot klimaatarmoede leiden'', zegt De Vries, voorzitter van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij waarschuwt dat de problemen dan op het bordje komen van gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bijstand.



Gemeenten krijgen er een flink takenpakket bij, is afgesproken in het klimaatakkoord. Zij moeten zorgen dat alle huizen en gebouwen van het gas af gaan én dat genoeg wind- en zonnestroom wordt opgewekt om fossiele energie te vervangen. De Rijksoverheid brandt zijn vingers niet aan de kwestie waar al die windmolens en zonneparken moeten komen. Het land wordt opgedeeld in dertig regio's die dat zelf moeten uitvechten. In een interview met deze site licht De Vries de wensen van de gemeenten toe.