'Pascal liet stiefdochters 11 jaar lang misbruiken voor geld', moeder Tanja onwel in rechtbank

zeeuwse misbruikzaak,,In het begin had je het gewoon niet door. Op den duur ga je de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Ik schaam me gewoon kapot." Dat zei de 44-jarige Tanja D. vandaag voor de rechtbank in Middelburg. De vrouw is verdachte in een geruchtmakende zedenzaak, waarin haar vriend Pascal P. (47) de hoofdverdachte is.

Hij zou de beide minderjarige dochters van D. jarenlang hebben misbruikt en ook door anderen hebben laten misbruiken. D. zou dat hebben gefaciliteerd. ,,Ik was pas 11. Er is mij heel veel ontnomen. Je hebt me beschadigd. Ik heb ervoor gekozen kinderloos te blijven om zo misbruik te voorkomen”, verklaarde een van de slachtoffers vanochtend in de rechtbank.

De 44-jarige Tanja D., een van de twee verdachten, werd tijdens de zitting onwel. De rechtbank heeft het proces daarom moeten onderbreken. Volgens de rechtbank is er medische zorg voor de vrouw onderweg. Het is nog niet duidelijk of de zaak tegen D. vrijdag nog kan worden hervat. De vrouw kampt met meerdere gezondheidsproblemen. Zij verscheen op krukken in de rechtszaal. Of het proces tegen P. vrijdag wel wordt voortgezet staat evenmin vast.

Parenclubs

P., die een garage had in het Zeeuwse Waterlandkerkje, zou de dochters onder meer hebben meegenomen naar parenclubs in België en naar parkeerplaatsen langs de snelweg. De meisjes werden daarbij gedrogeerd met ghb en slaappillen. De man zou daarnaast nog drie andere minderjarigen hebben misbruikt. De wantoestanden zouden zich tussen 2008 en 2019 hebben afgespeeld.

P. heeft te kennen gegeven dat hij geen verklaring wil afleggen voor de rechtbank. Hij heeft in eerdere verklaringen toegegeven dat hij seks heeft gehad met de meisjes, maar van dwang zou geen sprake zijn geweest. Ook heeft hij erkend dat hij met de meisjes naar 'seksparkings' en seksclubs is geweest, waar een van hen ook door andere mannen is misbruikt.

Ghb

D. bevestigde op vragen van de rechtbank dat het verregaande misbruik door P. jaren heeft geduurd. Het vond overwegend plaats in de woning bij P.'s garage. D. was op dat moment zelf ook in de woning en wist wat zich in de slaapkamer afspeelde. Ook wist zij dat de meisjes werden gedrogeerd, maar ontkent dat zij daar een actieve rol in heeft gehad.

Ze wist wel dat het drogeren - met onder meer ghb en slaapmiddelen - bedoeld was om de meisjes rustig te krijgen, om het misbruik te vergemakkelijken. Uit chats zou blijken dat D. wel actief heeft meegewerkt aan het drogeren. Een van de dochters zou ook alcohol toegediend hebben gekregen.

De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de omvangrijke zedenzaak. Maandag is de tweede zittingsdag.