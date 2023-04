Pasen 2023: dit zijn de oude en nieuwe tradities

Bejaarden ruziën om ‘inpikken’ parkeer­plaats: man (81) slaat vrouw (85) en gooit haar de bosjes in

Een 85-jarige vrouw is vrijdagochtend mishandeld door een man van 81, op een parkeerplaats op het Wagnerplein in Tilburg. Volgens de politie werd de Waalwijker boos op de vrouw omdat ze ‘zijn’ parkeerplaats wilde inpikken. Hij sloeg het slachtoffer op haar schouders en borst en gooide haar vervolgens in de bosjes.