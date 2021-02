Pasgeboren baby gevonden in vuilcontainer Amsterdam, kindje verkeert in stabiele toestand

Warmste 21 februari ooit, record wordt waarschijn­lijk met enkele graden verbroken

21 februari In Eindhoven en Woensdrecht is vanmiddag een temperatuur gemeten van 17,2 graden. Nog nooit eerder werd zo’n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 21 februari. Het oude record stamt uit 1949, toen het 17,1 graden werd in Buchten (Zuid-Limburg).