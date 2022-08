Passagier (18) die foto van neergestort vliegtuig stuurt is nog lang niet jarig: ‘Rood vlaggetje achter naam’

met video Plotselin­ge weersom­slag na zonnige dagen: ‘Hevige onweersbui­en’

Geniet nog even van de laatste stranddagen, want er komt volgende week verandering in het weer. Na een aantal fijne zomerdagen met koele nachten, gaat het vanaf maandag flink onweren, regenen en voelt het broeierig aan.

12:37