Passagier (21) dreigt trein op te blazen, station Sloterdijk tijdelijk ontruimd

Rechtbank na vonnis in zaak Humeyra: verhoog maximum­straf voor dood­slag

14:19 De maximale straf die rechters aan verdachten kunnen opleggen voor doodslag moet omhoog, vindt de rechtbank in Rotterdam. De maximumstraf is nu vijftien jaar terwijl de celstraf voor moord in 2006 is verhoogd van twintig naar dertig jaar, of levenslang.